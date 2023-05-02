Підліток відповів, що підтримує Україну на питання з приводу контрнаступу наших військ.

Хлопця в Ялті змусили публічно перепросити перед громадянами РФ та лідером країни Володимиром Путіним за підтримку контрнаступу Збройних сил України.

Йдеться про безстрашну заяву, яку українець зробив у компанії свого друга на одній з вулиць тимчасово окупованого міста. Відповідний ролик став поширюватися в телеграм-каналах.

На зустрічне запитання про те, чи бояться молоді люди контрнаступу ЗСУ, він відповів "Ми за Україну!". Пізніше українець раптово "пошкодував" про свої слова.

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"Зрозумів свою дурість, в першу чергу перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед країною - перед Росією, та перепрошую перед президентом Російської Федерації", - заявив підліток у своєму зверненні.

У ГУР показали "тизер" звільнення Ялти

Нагадаємо, що українська розвідка 2 квітня показала "тизер-анонс", що знаменує звільнення тимчасово окупованого острова Крим та його головного курортного центру Ялти від окупантів.

Зокрема, там показали озброєного солдата ЗСУ, який виринає з вод акваторії з підписом: "Крим. Ялта. 2023".

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