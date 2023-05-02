Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не звертати уваги на заяви західних медіа про можливий "провал контрнаступу". Дипломат вказав, що підготовка до визвольної операції триває.
"Це ті ж експерти і медіа, які напередодні 24 лютого говорили, що Україна не встоїть під ударами Росії. Скептики говорили "ні", оптимісти давали тиждень. Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. Війною потрібно займатися - це щоденна робота. Хочу звернути увагу: всі цитують аналітику. Подивіться на кількість контактів Залужного: вчора розмова з Міллі, позавчора розмова з командувачем силами НАТО в Європі, подивіться на міжнародні візити президента. Немає такого дзвінка, щоб президент не піднімав тему зброї, необхідної для наших бригад, які підуть у контрнаступ", - зазначив глава МЗС в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Також він прокоментував своє недавнє висловлювання, що контрнаступ ЗСУ не слід сприймати як вирішальну битву.
"Є люди в деяких дружніх нам країнах, які кажуть: "Ось це вирішальний і останній бій. Якщо військовим шляхом перемогти неможливо, то потрібно йти на поступки". Тому я всім кажу, вбиваю в голову, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, значить скажемо: "Це була вирішальна битва, дякую за підтримку, ми перемогли". Але це буде в кінці, а не на початку. Можливо, це контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібно ще одне. Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні потрібно буде здатися. Ось проти цього спрямована моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним", - підсумував Кулеба.
Контрнаступ ВСУ - останні заяви
Україна посилено готується до звільнення своїх територій від російських окупантів. За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ включає звільнення тимчасово окупованого Росією Криму. До того ж він вказав, що затягувати визвольну операцію в очікуванні винищувачів Україна не буде.
У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков підкреслив, що підготовка до контрнаступу вже на фінішній прямій.