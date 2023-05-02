Глава МЗС України зазначив, що українські військові ретельно готуються.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не звертати уваги на заяви західних медіа про можливий "провал контрнаступу". Дипломат вказав, що підготовка до визвольної операції триває.

"Це ті ж експерти і медіа, які напередодні 24 лютого говорили, що Україна не встоїть під ударами Росії. Скептики говорили "ні", оптимісти давали тиждень. Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. Війною потрібно займатися - це щоденна робота. Хочу звернути увагу: всі цитують аналітику. Подивіться на кількість контактів Залужного: вчора розмова з Міллі, позавчора розмова з командувачем силами НАТО в Європі, подивіться на міжнародні візити президента. Немає такого дзвінка, щоб президент не піднімав тему зброї, необхідної для наших бригад, які підуть у контрнаступ", - зазначив глава МЗС в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Також він прокоментував своє недавнє висловлювання, що контрнаступ ЗСУ не слід сприймати як вирішальну битву.

"Є люди в деяких дружніх нам країнах, які кажуть: "Ось це вирішальний і останній бій. Якщо військовим шляхом перемогти неможливо, то потрібно йти на поступки". Тому я всім кажу, вбиваю в голову, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, значить скажемо: "Це була вирішальна битва, дякую за підтримку, ми перемогли". Але це буде в кінці, а не на початку. Можливо, це контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібно ще одне. Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні потрібно буде здатися. Ось проти цього спрямована моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним", - підсумував Кулеба.

Контрнаступ ВСУ - останні заяви

Україна посилено готується до звільнення своїх територій від російських окупантів. За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ включає звільнення тимчасово окупованого Росією Криму. До того ж він вказав, що затягувати визвольну операцію в очікуванні винищувачів Україна не буде.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков підкреслив, що підготовка до контрнаступу вже на фінішній прямій.

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