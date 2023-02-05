За словами президента, немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти.

Президент Володимир Зеленський зазначає, щоу Донецькій області йдуть запеклі бої.

Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців. За словами президента, є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому "щось символічне" (йдеться про річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого – УНІАН). "Відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що необхідно постійно посилювати захист на фронті, зміцнювати міжнародні позиції, збільшувати тиск на Росію й давати людям нові можливості пройти цей важкий час.

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"У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти", - підкреслив президент.

Ймовірність нового наступу на Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія може присвятити новий наступ річниці повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого. За даними ГУР, президент Росії Володимир Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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