Бої були біля дев'яти населених пунктів, поділилися у Генштабі.

В Україні російські загарбники зосереджують зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Упродовж минулої доби на Донбасі захисники нашої держави відбили ворожі атаки біля низки населених пунктів, повідомив у неділю вранці, 5 лютого, у своєму зведенні Генштаб Збройних сил України.

"…підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що супротивники продовжують обороняти раніше захоплені рубежі та обстрілюють території, які межують з лінією зіткнення.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати сьогодні

Генштаб ЗСУ увечері 4 лютого поділився, що супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському й Новопавлівському. Ворог зазнає дуже серйозних втрат в нашій країні.

Загальні втрати Росії в Україні вже становлять близько 130 590 загарбників. Крім того, вже ліквідовані 3218 ворожих танків.

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