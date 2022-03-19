Російські війська продовжують нищити інфраструктуру Маріуполя.

Російські окупанти намагаються захопити металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

За його словами, терористи фактично знищили металургійний завод.

"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за Азовсталь. За тими даними, які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", - відповів Денисенко.

Російські війська продовжують нищити інфраструктуру Маріуполя, вбиваючи мирних мешканців, через провал у наступальній операції.

16 березня рашисти скинули бомбу на драмтеатр міста, де переховувалися сотні жінок з дітьми. Напередодні загарбники бомбардували пологовий будинок з породіллями всередині, пояснюючи атаку тим, що у приміщеннях нібито була "база ультраправого полку "Азов".

За даними ООН, внаслідок російської агресії у Маріуполі нарахували 2350 загиблих. Хоча справжня кількість жертв, вважають у ООН, може бути удвічі вищою.

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