Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські окупанти цілеспрямовано знищили драмтеатр у Маріуполі, де ховатися сотні мешканців з дітьми. Кількість загиблих встановлюється.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

"Сьогодні рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.

Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури через провал у нападі на Київ. Окупанти обстрілюють житлові квартали, розстрілюють місцевих мешканців, мародерять, ґвалтують жінок.

У Маріуполі росіяни створили гуманітарну кризу, заблокувавши евакуацію населення.

Раніше терористи бомбардували пологовий будинок у Маріуполі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що у ньому нібито розмістили "базу ультраправого батальйону "Азов".

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