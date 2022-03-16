Російські окупанти цілеспрямовано знищили драмтеатр у Маріуполі, де ховатися сотні мешканців з дітьми. Кількість загиблих встановлюється.
Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.
"Сьогодні рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.
Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури через провал у нападі на Київ. Окупанти обстрілюють житлові квартали, розстрілюють місцевих мешканців, мародерять, ґвалтують жінок.
У Маріуполі росіяни створили гуманітарну кризу, заблокувавши евакуацію населення.
Раніше терористи бомбардували пологовий будинок у Маріуполі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що у ньому нібито розмістили "базу ультраправого батальйону "Азов".