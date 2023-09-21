Десятки ракет атакували територію України зі стратегічної авіації.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат стосовно чергової атаки російських окупантів зазначає, що удару було завдано у кілька хвиль і з різних напрямків.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо масованої атаки російських окупантів по Україні.

"Потужна атака. Є вже відповідні результати. Зараз остаточно їх підбивають… Остаточні результати бойової роботи будуть оприлюднені", - зауважив Ігнат.

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За його словами, десятки ракет атакували територію України зі стратегічної авіації, з району Енгельса.

"Близько 10-ти літаків Ту-95МС завдали цього удару у кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала протиповітряна оборона: і винищувачі, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі групи", - сказав речник.

На запитання, на що була спрямована ця атака, він не виключив, що ворог обиратиме такі цілі, аби завдавати шкоди критичній інфраструктурі.

Ракетна атака 21 вересня

Як повідомляв УНІАН, під ранок в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Протиповітряна оборона працювала в різних областях.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що під час нічної атаки російські окупанти запустили по Україні 43 крилаті ракети, з яких знищено було 36.

Ракети ворог запускав у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

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