Ракети загарбники запускали у декілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки російські окупанти запустили по Україні 43 крилаті ракети, з яких знищено було 36.

У повідомленні в Telegram-каналі Залужного зазначається, що уночі 21 вересня близько 03:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса", - повідомив головнокомандувач.

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Він додав, що ракети ворог запускав у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - заявив Залужний.

Головнокомандувач також зауважив, що до відбиття удару було задіяно зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

"Крім того, о 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову", - додав Залужний.

Ракетна атака 21 вересня

Під ранок в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Близько 05:00 протиповітряна оборона працювала в Черкаській області, а згодом - у Києві. У Харкові було зафіксовано шість "прильотів". Також вибухи були у Рівному та у Львівській області.

Зокрема у Києві було зафіксовано падіння уламків від збиття ворожих ракет у чотирьох районах. У Дарницькому районі окупанти пошкодили газову трубу.

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