Це літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що російські окупанти застосовують літаки А-50 з перших днів війни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо повідомлення британської розвідки про прискорення Росією інтеграції своїх літаків А-50 та зенітно-ракетних комплексів С-400, а також можливого розміщення окупантами цих літаків ближче до лінії фронту.

"А-50 застосовують окупанти з перших днів війни. І на півночі, а зараз – частіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення… Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти: він підіймається високо, чим вище підіймається літак, тим далі він може бачити вглиб нашої держави всі повітряні цілі", - пояснив Ігнат.

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Він додав, що не знає, як роботу цього літака можна поєднати з С-400. "Це командний пункт, пункт управління фактично в повітрі, який забезпечує інформацією російські війська… Він це вже робить з перших днів війни", - зауважив речник.

Винищувачі F-16 для України

Раніше Міністерство оборони Британії у своєму щоденному розвідувальному огляді щодо війни в Україні повідомило, що Росія занепокоєно готується до постачання західних винищувачів Україні. Тож наразі окупанти прискорили інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 та ЗРК С-400.

Зазначається, що Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого ЗРК дальньої дії SA-21 (C-400). Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту.

Крім того, британська розвідка вважає, що Росія може піти на великий ризик і розмістити літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

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