Для цього окупанти можуть піти на великий ризик та перебазувати один з найцінніших літаків ближче до лінії фронту.

Росія занепокоєно готується до постачання західних винищувачів Україні. Наразі окупанти прискорили інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Як повідомляє Міноборони Британії у своєму щоденному розвідувальному огляді щодо війни в Україні, РФ, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальньої дії SA-21 (C-400). Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту. Ймовірно, Росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною західних бойових літаків.

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Британська розвідка вважає, що Росія може піти на великий ризик і розмістити літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

F-16 для України

Наприкінці жовтня Юрій Ігнат говорив, що наші пілоти на навчаннях з опанування винищувача F-16 працюють на авіатренажерах, але скоро мають пересісти на літаки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну - це перша половина 2024 року. Він зазначав, що пілоти мають завершити навчання. Паралельно в Україні готується інфраструктура для цих літаків.

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