Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через онлайн-трансляцію вуличних камер, тож не виключає нових рішень військових адміністрацій.
Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо нічної ракетної атаки на Україну і того, що дехто постив онлайн відео роботи систем української протиповітряної оборони.
"Про те, що дійсно з’являється багато відео… Навіть сьогодні порушено дуже надзвичайно важливу тему – навіть не те, що люди викладали, а те, що у нас працюють камери. Такі камери працюють завжди по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляції на Youtube-канали", - сказав Ігнат.
Він наголосив, що в Україні наразі діє воєнний стан.
"Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями. Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, - я думаю, що органи військових адміністрацій підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - підкреслив речник.
Водночас, додав Ігнат, щодо онлайн-камер потрібно працювати не лише з державними інституціями, адже камери є і на комерційних структурах, на заправках та на інших різних будівлях та закладах.
Говорячи про зйомку роботи ППО місцевими жителями та викладання цих матеріалів в інтернет, Ігнат наголосив, що це питання сумління цих людей.
"Зрозуміло, що телефони сьогодні є у всіх. Навіть у дітей маленьких, які можуть доволі таки просто зі свого вікна знімати бойову роботу. Я думаю, треба роз’яснювати людям", - сказав речник ПС ЗСУ.
Проблема з камерами, які знімають роботу ППО
Незважаючи на заборону зйомки військових об'єктів в Україні, російські окупанти можуть спостерігати роботу української протиповітряної оборони в режимі онлайн, адже в Україні досі працюють вуличні камери, що транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них ворог може відстежувати місця роботи української ППО.