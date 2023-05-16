Щодо онлайн-камер потрібно працювати не лише з державними інституціями, адже камері є і на комерційних структурах, на заправках та на інших різних будівлях та закладах.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через онлайн-трансляцію вуличних камер, тож не виключає нових рішень військових адміністрацій.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо нічної ракетної атаки на Україну і того, що дехто постив онлайн відео роботи систем української протиповітряної оборони.

"Про те, що дійсно з’являється багато відео… Навіть сьогодні порушено дуже надзвичайно важливу тему – навіть не те, що люди викладали, а те, що у нас працюють камери. Такі камери працюють завжди по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляції на Youtube-канали", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він наголосив, що в Україні наразі діє воєнний стан.

"Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями. Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, - я думаю, що органи військових адміністрацій підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - підкреслив речник.

Водночас, додав Ігнат, щодо онлайн-камер потрібно працювати не лише з державними інституціями, адже камери є і на комерційних структурах, на заправках та на інших різних будівлях та закладах.

Говорячи про зйомку роботи ППО місцевими жителями та викладання цих матеріалів в інтернет, Ігнат наголосив, що це питання сумління цих людей.

"Зрозуміло, що телефони сьогодні є у всіх. Навіть у дітей маленьких, які можуть доволі таки просто зі свого вікна знімати бойову роботу. Я думаю, треба роз’яснювати людям", - сказав речник ПС ЗСУ.

Проблема з камерами, які знімають роботу ППО

Незважаючи на заборону зйомки військових об'єктів в Україні, російські окупанти можуть спостерігати роботу української протиповітряної оборони в режимі онлайн, адже в Україні досі працюють вуличні камери, що транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них ворог може відстежувати місця роботи української ППО.