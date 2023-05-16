Попри заборону зйомки військових об'єктів в Україні, окупанти можуть спостерігати роботу української ППО в режимі онлайн.

В Україні досі працюють вуличні камери, що транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них росіяни можуть відстежувати місця роботи української ППО в режимі онлайн.

Так, під час недавніх ракетних обстрілів України ряд "Z-каналів" в Телеграм відкрито публікували фото і відео з вуличних камер Хмельницького і Києва, не соромлячись вказувати геолокацію не тільки прильотів, але і точок, звідки ведеться зйомка.

"Сьогоднішній удар ЗС Росії по складу ракетно-артилерійського озброєння на території військової частини ЗС України на заході міста Хмельницький – 49°27'02"N 26°52'38"E. Зйомка першого відео ведеться з відстань 9 кілометрів з будинку за адресою – вулиця Свободи, д. 6 (49°25'36"N 26°59'28"E)", - писав 13 травня провагнерівський канал Grey Zone.

Відео дня

А сьогодні інший популярний серед Z-публіки канал "Readovka" опублікував відео нічного удару по Києву, записане вуличною камерою спостереження. Скріншоти з відео, явно знятого з даху якоїсь висотки в Києві, сьогодні опублікував і пропагандист Олександр Коц.

Онлайн-трансляції з вуличних камер в українських містах гугляться без особливих зусиль за лічені секунди. У прямому ефірі можна спостерігати панорами Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Кременчука та інших міст.

Варто зазначити, що ще на початку російського вторгнення в Україні заборонили знімати пересування та місця дислокації військових. Публікація таких матеріалів в мережі може бути кваліфікована, як пособництво окупантам і державна зрада.

Однак речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що вуличні камери не є великою проблемою для українських військових.

"У нашої протиповітряної оборони на ці випадки є запобіжники. Ми вже не раз говорили, що протиповітряна оборона динамічна. Після бойової роботи змінюються місця дислокації окремих підрозділів. Це стосується фактично всіх зенітно-ракетних військ по всій території України", - заявив він.

Спікер зазначив, що ворог може фіксувати місця пусків ракет ППО і своїми засобами, тому вуличні камери в цьому питанні не так важливі.

Ракетні удари по Україні - останні новини

У ніч на 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного і східного напрямків відразу 18 ракетами різних типів – повітряного, морського і наземного базування. Зокрема було випущено шість аеробалістичних ракет Х – 47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Всі вони були збиті, стверджують військові.

Двома днями раніше ракетного удару було завдано по західній Україні. Того разу перехопити всі ракети не вдалося. Були влучання в складські приміщення у Тернополі. А в ніч на 13 травня були прильоти в Хмельницькій області.

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