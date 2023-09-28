Ймовірно, згоди досягнуть після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє Ірану такі угоди.

Іран може домовитись з Росією про передачу ракет у середині жовтня цього року.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це може статися 18 жовтня після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє йому такі угоди.

Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві мають радіус дії 300 кілометрів або більше. У серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав іранський стенд на військовій виставці в Москві та оглянув різні іранські ракети, зокрема й вищезгадані.

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19 вересня Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва. Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде похвалився перед Шойгу арсеналом безпілотників, ракет і протиповітряної оборони.

За даними аналітиків, Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані. Це може свідчити про підготовку до підписання угоди.

Fateh і Zolfaghar - що відомо про ці ракети

Основна модель ракети Fateh має дальність близько 300 км та боєголовку вагою 500 кг.

Розроблена у 2020 році Fateh-360 має дальність польоту 80-100 км, керується супутниковою навігацією. Стартова швидкість ракети становить 3704 км/год, яка збільшується до 5000 км/год.

Zolfaghar є балістичною ракетою малої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані до 700 км та боєголовку вагою 590 кг.

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