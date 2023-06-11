Україна вже вдало збиває російські гіперзвукові "Кинджали".

Потенційно Росія може отримати від Ірану нову нібито гіперзвукову ракету Fateh, щоб використати її проти України. Можливість збиття таких ракет Україною прокоментував спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"З Ірану до Росії може потрапити все, що хочеш. Ми це розуміємо. Якщо не буде тиску наших партнерів, якщо не буде впливу на цю країну, то можуть постачати. Ми розуміємо, що є Fateh та Zolfaghar, балістичні ракети різного радіусу дії, по яких є загроза отримання Росією, тому що Росія потребує цих засобів, в них дефіцит саме балістики на сьогоднішній день", - сказав він.

Також Ігнат прокоментував можливість збиття таких ракет у разі їхнього застосування ворогом.

"Чи треба вірити, що вона дійсно настільки гіперзвукова і так далі? Щоб розвинути таку швидкість, потрібно мати якісь технології. Скільки буде тих ракет? Нехай, вона зможе розвивати швидкість у 12 махів, до 15 тисяч кілометрів на годину. Таку швидкість можливо розвинути тільки у вищих шарах атмосфери, там, де розріджене повітря, де немає тертя", - зазначив він.

За словами ігната, коли ця ракета буже опускатися в атмосферу, то з такою ж швидкістю вона летіти вже не зможе і буде гальмувати, "як це робиться зараз з "Кинджалом".

Fateh і Zolfaghar - що відомо про ці ракети

Основна модель ракети Fateh має дальність близько 300 км та боєголовку вагою 500 кг.

Розроблена у 2020 році Fateh-360 має дальність польоту 80-100 км, керується супутниковою навігацією. Стартова швидкість ракети становить 3704 км/год, яка збільшується до 5000 км/год.

Zolfaghar є балістичною ракетою малої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані до 700 км та боєголовку вагою 590 кг.

Іранська зброя у Росії

На початку лютого у .ГУР повідомляли, що постачання Росії іранських балістичних ракет поки не зафіксовано.

А от про постачання бойових дронів з Ірану до Росії відомо ще з минулого літа. Зокрема, у травні президент Володимир Зеленський повідомляв, що іран передав Росії понад тисячу дронів.

Нещодавно у Білому домі заявили, що Росія поглиблює оборонне співробітництво з Іраном та отримала від нього сотні БПЛА, які вона використовує для ударів по Україні.

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