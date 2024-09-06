Протягом останнього місяця західні ЗМІ неодноразово писали, що така поставка очікується найближчиим часом.

Поставка іранських балістичних ракет до Росії виглядає "неминучою", вона відбудеться протягом найближчих днів. Про це виданню Sky News заявив британський військовий аналітик Шон Белл.

"На даний момент Росія наростила своє внутрішнє виробництво, але їй відчайдушно потрібна зброя з Ірану та Північної Кореї", – каже Шон Белл.

Аналітик наголосив, що Росія, ймовірно, ще у грудні уклала контракт з Іраном на поставку двох типів балістичних ракет малої дальності.

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"Вони дадуть Росії більше ракет, але це також означатиме, що російські обмежені постачання власних ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності – це дуже тривожить", – каже він.

За словами Шона Белла, він має інформацію про те, що поставка іранських ракет в Росію відбудеться вже найближчим часом.

"Російські солдати перебували в Ірані, де проходили навчання протягом останніх кількох тижнів. І хоча повідомлення про це неймовірно делікатні, я отримав інформацію, що це неминуче. Тож це питання днів", – розповів він.

Іран може передати ракети росіянам: що відомо

Чутки про те, що Іран планує передати Росії свої балістичні ракети, з’явилися ще влітку 2022 року, але досі жодних таких фактів підтверджено не було.

У серпні цього року західні ЗМІ знову почали активно писати, що Іран ось-ось поставить росіянам ракети. Так, за даними Reuters, йдеться про кілька сотень балістичних ракет з радіусом дії 120 км. Також повідомлялося, що десятки російських військовослужбовців вже проходять підготовку в Ірані, де освоюють балістичні ракети Fateh-360.

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