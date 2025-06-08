Загинули 8 російських військовослужбовців.

Унаслідок удару Збройних сил України по ракетних комплексах "Іскандер" у Брянській області РФ 5 червня загинули кілька російських військовослужбовців. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела.

За даними каналу, атаку було здійснено рано вранці недалеко від села Мартьянівка Клинцовського району, удару було завдано кількома ракетами.

"Загинули 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро дістали поранення", - повідомили каналу джерела в медичних службах регіону.

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Знищення російських "Іскандерів"

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили про ураження російського підрозділу ракетних військ поблизу міста Клинці.

Зазначалося, що підрозділ 26-ї ракетної бригади готувався до удару по одному з населених пунктів України, ймовірно, по Києву, з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Однак унаслідок злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил і Служби безпеки України цілі успішно уражено. За даними Генштабу, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Як зазначив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, на кількість установок це незначно вплине, але важливий сам прецедент успішного удару. Тепер росіянам доведеться решту установок відтягувати набагато далі від кордону, що збільшить час дольоту їхніх ракет і дасть більше часу на попередження.

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