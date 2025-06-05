Українські захисники не дали російським загарбникам призвести до загибелі цивільних жителів.

Російські окупанти намагалися з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" завдати удару по Києву, але Сили оборони не дали їм цього зробити. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження російського підрозділу ракетних військ.

"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клинці Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - наголошується у повідомленні.

Водночас, завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено.

"Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Результати ураження уточнюються.

Як підкреслюють у Генштабі, ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на середину травня 2025 року РФ володіла запасами балістичних ракет "Іскандер-М" - майже 600 одиниць та крилатих ракет "Іскандер-К" - майже 300 одиниць. Також розвідники відповіли, чи здатна Росія продовжувати інтенсивні ракетні удари по Україні.

Обстріли РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 5 червня скинули на Херсон чотири авіабомби. Внаслідок атаки поранення отримали кілька цивільних, пошкоджені житлові будинки, руйнувань зазнала будівля військової адміністрації. Наразі на місці обстрілу розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

За попередніми даними, постраждало двоє чоловіків, яким 74 та 68 років. Також завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Крім того, повідомлялось, що у Прилуках, що на Чернігівщині, російський дрон вбив родину рятувальника, поки той ліквідовував наслідки атак Росії. Ворожий "шахед" влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

"Загинула його родина. Дружина. Донька - патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога...", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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