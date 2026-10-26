Генштаб підтвердив удар по заводу 'Енергія' в РФ, що виробляє батареї для 'Іскандерів'

Підрозділами Сил оборони України уражено цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області (РФ). Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, розповідаючи про удари 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня.
"На території підприємства виникла пожежа", – сказано в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що "Енергія" в Росії є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також там виготовляють батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.
Крім того, в Генштабі за результатами попередніх уражень підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем, а також пошкодження будівлі та серверів підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області (РФ). Нагадали, що ураження відбулося 23 жовтня.
"Це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б'є по українських містах", - сказано у повідомленні.
Також сказано, що на ураженому 24 жовтня комбінаті "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області (РФ), пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку.
"Це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет", - зазначають в Генштабі.
Удари по РФ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 жовтня у Воронежі дрони вдарили по хімзаводу, залученому у виробництво ракет. Тоді повідомлялося про вибухи та удари в різних районах міста. У мережі пишуть, що в результаті атаки міг бути уражений нафтохімічний завод "Воронежсинтезкаучук".
Раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, з них 70 БпЛА нібито збили безпосередньо над Воронежем. Він також підтвердив удари по промислових підприємствах.