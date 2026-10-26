У Воронежі дрони завдали удару по хімічному заводу, який виробляє ракетне паливо

Продукція заводу також використовується для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки.

У ніч на 26 жовтня місто Воронеж у Росії зазнало масованої атаки дронів, повідомлялося про вибухи та удари в різних районах міста. У мережі пишуть, що в результаті атаки міг бути уражений нафтохімічний завод "Воронежсинтезкаучук".

Як пише Astra, чорний дим на відео атаки БПЛА у Воронежі піднімається над територією підприємства.

Раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, з них 70 БПЛА нібито збили безпосередньо над Воронежем. Він також підтвердив удари по промислових підприємствах.

Відео дня

Завод "Воронежсинтезкаучук" – виробник термоеластопластів і синтетичних каучуків, належить компанії "Сібур". Продукція підприємства належить до категорії товарів подвійного призначення.

Підприємство щорічно виробляє понад 385 тисяч тонн продукції, яка застосовується, зокрема, для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.

Синтетичний каучук також використовується в ракетобудуванні. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке застосовується, зокрема, для балістичних ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Крім того, внаслідок атаки БПЛА зупинено рух поїздів на ділянці під Воронежем – відсутня напруга в контактній мережі. Також пошкоджено вагон пасажирського поїзда Анапа – Москва.

Удари по Росії

Тиждень тому Санкт-Петербург зазнав наймасовішої атаки з початку війни. Тоді повідомлялося про ураження "Петербурзького нафтового терміналу". Також було атаковано дата-центр "ВКонтакте" та важливий міст.

Також 25 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по заводу "Енергія" в Єльці Липецької області Росії. Підприємство розташоване приблизно за 300 км від кордону з Україною.

А 24 жовтня Сили оборони завдали удару по хімічному заводу "Омський каучук" в Омську.

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