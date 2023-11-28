На Херсонщині ЗСУ вдало використали погіршення погодних умов, щоб закріпитися на позиціях лівого берега Дніпра.

Циклон у Чорному морі та на півдні України вплинув на темп воєнних дій, проте не зупинив бойові дії повністю.

Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), складні погодні умови не завадили обом сторонам продовжувати наземні атаки вздовж усієї лінії фронту.

Військово-морські сили та Південне оперативне командування України зазначили, що небезпечна погода у Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військові кораблі та ракетоносії до пунктів базування. Але ненадовго, адже невдовзі на бойове чергування вийшов фрегат "Адмірал Макаров", який може переносити до восьми ракет типу "Калібр".

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Один з російських військових блогерів попередив, що мінна загроза в Чорному морі найближчими днями зросте як для військових, так і цивільних суден. Адже шторм пошкодив бонові сіті й розосередив мінні поля. Внаслідок цього міни дрейфували по всій північно-західній частині моря. Крім цього, ураган пошкодив залізничні колії у прибережних районах, що може мати логістичні наслідки для російських військ на тимчасово окупованих Кримському півострові й частині півдня України.

Як зазначає ISW, попри складні погодні умови, російські й українські сили продовжують наземні атаки по всій лінії фронту, хоча й трохи повільніше через сніг і погану видимість.

Російські блогери повідомляли, що сильний снігопад і вітер погіршили видимість й ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на Херсонському напрямку. ЗСУ скористалася цим для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

"Складні зимові умови змусять обидві сторони більшою мірою покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти без можливостей повітряної розвідки та коригування артилерії", – зазначили в ISW.

Негода в Україні

Протягом минулих трьох діб в Україні випадали опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Кількість опадів становила 0,3-46 мм, а на Миколаївщині та Одещині – місцями 51-87 мм. Циклон приніс у окремі області хуртовини, налипання мокрого снігу.

Вранці 27 листопада стало відомо, що зокрема в Одеській області через негоду постраждало 13 людей. Восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

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