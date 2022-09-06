Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 370 вогневих завдань за добу.

За добу українські захисники знищили 86 російських загарбників та ліквідували ворожі склади на півдні України.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Української авіацією завдано 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.

Відео дня

"В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, сили протиповітряної оборони знищили дві ракети Х-59.

Ракетно-аптилерійські підрозділи виконали 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

Відзначається, що вогневий контроль переправ через річку Дніпро є системним і ефективним.

Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають: 86 солдатів, 4 танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С", 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С", станція зв'язку та протитанковий ракетний комплекс.

Окрім цього, українські бійці ліквідовали 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Раніше радник ОП Олексій Арестович озвучив втрати російської армії за перші чотири доби військової операції ЗСУ на півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: