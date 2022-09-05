Він повідомив про звільнення кількох населених пунктів.

Тільки за перші чотири доби військової операції ЗСУ на півдні України російська армія втратила понад півтори тисячі солдатів убитими і пораненими.

Про це заявив радник офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він підтвердив, що українська армія звільнила Високопілля, однак це не єдиний звільнений населений пункт. Спочатку цю інформацію повинні повідомити в Генеральному штабі.

"Я знаю, що взяли ще три", - зазначив він.

Також ЗСУ взяли в полон понад 10 солдатів зі складу "армії "ДНР". За його даними, зараз росіяни намагаються утримати Новопетрівське.

За словами Арестовича, зараз мова йде про те, щоб "рознести в нуль" ворожу логістику і тилові запаси.

Також він прокоментував слова одного з високопоставлених військових про те, що російське угруповання знаходиться в оперативному оточенні.

"Оперативне оточення це завжди приємно, це близько 20 тисяч російських військових знаходяться на правому березі без особливої можливості взаємодії з великої землі. Вони через поромні переправи якось намагаються, але це все під вогневим контролем дуже швидко виявляється і знищується", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що окупанти під загрозою розстрілу заборонили місцевим жителям переправлятися з берега на берег. Вони бояться навідників і дуже поспішають.

"Через 3-4 тижні стане зовсім цікаво, тому що темпи витрачання боєприпасів і матеріальних засобів там сильно перевищують будь-які можливості постачання", - зазначив він.

Арестович каже, що зараз російське командування перекидає туди "все, що можна переправляти".

"Цьому угрупованню тисячі 4 тонн вантажу потрібно на добу, щоб нормально себе почувати. Я не думаю, що вони пропускають хоча б тисячу", - сказав він.

"За деякими даними, втрати за перші чотири доби операції у російської армії понад півтори тисячі убитими і пораненими. А за цей час спливло ще дві доби", - зазначив радник ОП.

Раніше українські військовослужбовці опублікували відео зі звільненого від російських окупантів Високопілля.

Вас також можуть зацікавити новини: