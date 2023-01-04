Тепер ввозити дрони в Україну можна без додаткових документів.

Кабінет міністрів України спростив ввезення цивільних безпілотників і запчастин для них.

Як зазначила віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко в Facebook, тепер ввозити дрони цивільного та подвійного призначення як гуманітарну допомогу можна без додаткових документів, у тому числі без гарантійних листів. Їх ввезення будуть оформляти в місці перетину митного кордону.

Водночас, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив у Telegram-каналі, що на час дії воєнного стану ввезення безпілотників та їх частин проходитиме за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовій або електронній формі декларації, заповненої людиною, яка перевозить товар, без заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

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