Ситуація з БПЛА зміниться вже у найближчі місяці.

Українські фахівці займаються розробкою вітчизняних безпілотників. Вони зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе "Shahed", які російські окупанти використовують для війни в Україні.

Про це abc News розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ситуація з БПЛА зміниться вже у найближчі місяці.

"Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться", — наголосив Федоров.

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За словами очільника Мінцифри, українська розробка стане наступним кроком у розвитку технологій для ведення війни. Ці БПЛА зможуть боротися з іншими безпілотниками і навіть збивати їх.

Іранські дрони у війні в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія почала використовувати іранські дрони-камікадзе з літа цього року. Окупанти за допомогою "шахедів" атакують українську інфраструктуру.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська система протиповітряної оборони знищила вже третину безпілотників "Шахед" з другої партії. В ізраїльській розвідці повідомили, що влада Ірану намагається розширити поставки передової зброї для Російської Федерації. Тегеран приховує свої дії від світової спільноти.

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