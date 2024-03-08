Туди заганяють максимальну кількість особового складу, повідомляють партизани.

"Кадирівців" нишком знімають зі штурмів для розграбування однієї з шахт, розташованої в Донецькій області.

Про це сьогодні заявив агент партизанського руху "АТЕШ". За його даними, йдеться про розграбування шахти "Бутівка" (Ясинуватський район області). Крадіжкою міді займається підрозділ "Ахмат-Восток".

"На пункт тимчасової дислокації, вони заганяють максимальну кількість особового складу, знімаючи їх зі штурмів. Однією з основних цілей є крадіжка міді. Своїх рабів вони не шкодують", - повідомив агент.

За його даними, там "кадирівці" нагрівають руки на українських копалинах, працюючи по 12-14 годин на добу. "Спочатку мідь ріжуть, чистять і потім перевозять у тил для продажу", - уточнив АТЕШ.

Партизани повідомляють, що мають дані про кожного учасника та організатора згаданої "операції". Незабаром українська мідь нажене кожного в несподіваному місці, натякнули там.

Також АТЕШ закликав українців повідомляти про всі беззаконня окупантів. Звернутися можна сюди: @RF_coordinator; @Materyk_coordinator; @Crimean_coordinator.

У Київській області викрили фанатів Кадирова

Минулого місяця в Київській області викрили фанатів Кадирова. Шанувальниками поглядів лідера Чечні виявилися зовсім молоді люди віком від 17 до 21 року. Їх зловили на поширенні відео на підтримку країни-агресора. Спецоперацію провела СБУ спільно з поліцією.

Там розповіли про один випадок, коли згадана банда організувала вечірку з пістолетами: стріляючи в повітря вони вигукували гасла загонів Кадирова.

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