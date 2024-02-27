Зловмисниками виявилися шість мешканців Київської області, їм від 17 до 21 року, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили молодиків з Київської області, які записали відео з гаслами окупаційних загонів ватажка Чечні Рамзана Кадирова.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, спецслужба та поліція "по гарячих слідах" встановили особи та місцеперебування жителів Київщини, які "поширили відео на підтримку країни-агресора". Йдеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. "Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів", - розповіли у СБУ.

Так, за цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких було затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві було виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Відео дня

Наразі йому планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. "Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, американська співачка Лора Перголіцці, яка відома під сценічним псевдонімом LP, втрапила у скандал у мережі. Нещодавно артистка, яка підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення, опублікувала відео, на якому вона була одягнена в худі з російським прапором. Вона подякувала російським фанам за такий подарунок.

Але згодом співачка видалила цю сторіз, адже отримала хейт від підписників. Люди просили скасувати концерти прихильниці Росії. Після критики співачка записала недолуге відеозвернення до прихильників. У ньому вона наголосила, що підтримує українців.

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