На опублікованому вранці відео кадирівці обговорювали захоплення дитячого будинку.

Ще вранці, 13 березня, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому глава Чечні Рамзан Кадиров обговорював зі своїм спецназом викрадення українських дітей.

"Кадиров приїхав в Україну, і перше, що вони роблять - планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі, що доповідають покидьку Кадирову", - написав Геращенко.

Так, кадирівці доповіли про те, що вони нахабно увірвалися в дитячий будинок, але там нікого не виявилося.

"У цьому вся суть кадирівщини: викрадення, тортури, залякування і позерство для соціальних мереж. Дітей з дитбудинку, мабуть, хотіли використовувати для чергового запису відеоролика Кадирова", - додав Геращенко.

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