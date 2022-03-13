Ще вранці, 13 березня, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому глава Чечні Рамзан Кадиров обговорював зі своїм спецназом викрадення українських дітей.
"Кадиров приїхав в Україну, і перше, що вони роблять - планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі, що доповідають покидьку Кадирову", - написав Геращенко.
Так, кадирівці доповіли про те, що вони нахабно увірвалися в дитячий будинок, але там нікого не виявилося.
"У цьому вся суть кадирівщини: викрадення, тортури, залякування і позерство для соціальних мереж. Дітей з дитбудинку, мабуть, хотіли використовувати для чергового запису відеоролика Кадирова", - додав Геращенко.