Радник очільника МВС порадив главі Чечні сідати на танк та брати участь у війні з Україною.

Глава Чечні Рамзан Кадиров прибув в Україну і знаходиться в Іванкові.

Кадиров в Україні відсиджується в підвалі, написав у своєму Telegram-каналі радник очільника МВС нашої країни Антон Геращенко.

Радник міністра закликав лідера Чечні показати себе, а не ховатися, як щур, у підвалах.

"Недарма я закликав Кадирова приїхати в Україну. Але ми ж так не домовлялися Рамзан. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк - штурмуй Київ...", - зазначив Геращенко.

Офіційної інформації про те, що Кадиров в Україні, немає.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на українську територію. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків та Херсон. Під столицею були запеклі бої.

За відомостями української розвідки, недалеко від Києва є кадирівці, і вони розстріляли 12 поранених росіян.

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