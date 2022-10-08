Вони пробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність серед росіян.

Глава Чечні Рамзан Кадиров і російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", спробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність і репутацію в російському інформаційному просторі.

Про це йдеться у свіжій доповіді аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW).

У звіті йдеться, що 6-7 жовтня російські сили поступово просувалися в районі Бахмута й Авдіївки, ймовірно, за підтримки найманців ПВК "Вагнера" і кадировців у цьому районі. Як пише ISW, Пригожин направив тисячу своїх солдатів на зміцнення позицій у Лисичанську після провалу в Лимані.

Відео дня

А Денис Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донеччини, навіть присвоїв Кадирову звання "героя ДНР".

Крім цього, у звіті ISW зазначається, що на фронті ЗСУ продовжували контрнаступальні операції вздовж дороги Кремінна-Сватове на заході Луганської області.

У свою чергу російські сили продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області, а джерела, на які писилається ISW, повідомляли про бої на північ і північний захід від Херсона. Також російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області.

Ситуація з розколом у Кремлі

На тлі провалів армії РФ Путін все одно продовжує думати, що в силах контролювати ситуацію. Нещодавно він змінив командувача східним військовим округом. При цьому Кадиров і Пригожин формують небезпечний для Путіна альянс, а міністра оборни РФ Шойгу "зливають".

Вас також можуть зацікавити новини: