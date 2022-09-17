Регіони намагаються залучити чоловіків для участі у війні проти України.

Російські регіони об’єдналися навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова щодо "самомобілізації".

Про це заявляють Аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Самомобілізацію" розгорнули на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським окупантам.

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16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці. Їх запрошують приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).

У мерії підкреслили, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Водночас аналітики зауважують, що вербувальники намагаються збити з пантелику чоловіків, щоб ті подумали, що формально та юридично їх призвали. Насправді ж листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Як зазначають аналітики, заява мерії Владивостока вказує на те, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення "добровольчих батальйонів".

Ідею Кадирова щодо "самомобілізації" підтримали й інші регіони. Зокрема, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.

Так званий "очільник" окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. За його словами, до фінансування добровольчих батальйонів необхідною сучасною технікою нібито долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку "самомобілізації" та закликав усі регіони приєднатися.

Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку "самомобілізації" і про те, що близько 1000 добровольців з кожної з їхніх областей вже задіяні до війни в Україні.

Кемеровський губернатор Сергій Цивільов пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерова вже воюють у російській армії.

16 вересня ідейник "самомобілізації" Кадиров оголосив, що чеченські батальйони "Ахмат" "Восток" і "Захід" перекинуті на Донбас. За його словами, створено ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, "озброєних до зубів".

Він анонсував створення нових загонів і додав, що його новий підрозділ буде вести вогонь "по українському та західному персоналу в Україні", але не уточнив, чи підрозділ уже розгорнуто.

Як повідомляв УНІАН, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації". Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

Раніше Кадиров заговорив про оголошення воєнного стану у Росії та закликав регіони самим вже зараз починати мобілізацію. Він додав, що чеченські підрозділи продовжать війну в Україні, навіть якщо так звана "спецоперація" Путіна завершиться.

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