Глава Чечні заявив, що Росії потрібно активніше і жорсткіше нападати.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров поскаржився: Росії необхідно взяти Одесу і Харків цього травня, підкресливши, що з Україною слід воювати жорсткіше і активніше.

Відповідну страшилку політик розповів з нагоди інавгурації свого правителя Путіна, який очолив Росію уже вп'яте. Кадиров в ефірі телеканалу "Россия-1" заявив:

"Я вважаю, що потрібно більш активно нападати, бити треба жорстко, поки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу, Харків забрати". Відео дня

Далі в планах Кадирова - змусити Зеленського підписати необхідні Росії папери. Лідер Чечні уточнив, що має на увазі документи, що гарантуватимуть безпеку Росії, її населенню і російськомовним людям, які живуть в Україні.

Екс-глава СБУ заявив про неможливість захоплення Харкова

Важливо нагадати, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія навмисне розповідає "історію" про те, що здатна найближчим часом реалізувати наступ на Харків або інші міста України. Аналітики вважають, що подібною погрозою РФ намагається розтягнути українські війська вздовж кордону.

Водночас в Україні наголошують, що реальної загрози не бачать. Наприклад, генерал, екс-глава СБУ Маломуж стверджував, що у РФ не вистачить сил узяти Харків. За його словами, для цього необхідно зібрати мінімум 1 млн осіб. Коментуючи теоретичну загрозу з боку РФ для міст Харків і Суми, Маломуж сказав: "Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально".

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