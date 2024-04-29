Потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил.

Російські окупанти намагаються своїми погрозами у бік Харкова розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед своїм літнім наступом.

Про це повідомляє ISW, згадуючи, зокрема, заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Той вчора розповів, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. У зв'язку з цим Україна була змушена посилити найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі.

Аналітики заспокоїли, що слова Сирського не свідчать про неминучість російської наступальної операції проти Харкова. Головком зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Синьківки (на північний схід від Куп'янська). При цьому один з російських мілблогерів заявив, що війська РФ відступили на невелику відстань від Синьківки через брак живої сили.

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На думку експертів, нездатність росіян захопити Синьківку, попри неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом.

"ISW продовжує вважати, що потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що російські сили зіткнуться з оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США", - додали в звіті.

Війна в Україні - загроза наступу на Харків

Як писав УНІАН, Сирський вчора повідомив, що російські загарбники тиснуть по всій лінії боєзіткнення, намагаючись прорвати лінію фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, росіяни можуть спробувати відкрити новий фронт та атакувати Харківщину, але ЗСУ готові до таких викликів.

Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, навіщо росіяни нарощують чисельність на Харківському напрямку та вчергове активізували свої дії на Куп’янському напрямку.

За його словами, вони намагаються створити видимість другого фронту, щоб уникнути удару з боку українських сил. Також росіяни намагаються збільшувати лінію фронту, щоб максимально використати вікно можливостей, поки на передову не поступили у потрібній кількості боєкомплекти та системи радіоелектронної боротьби.

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