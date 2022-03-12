Проста логіка: якщо "гарматне м'ясо" не може воювати, то і жити йому нема чого.

Раніше сьогодні УНІАН писав про полоненого окупанта, якого допитала СБУ. За його словами, РФ використовує "розстрільні загони". Це підрозділи, які йдуть за основними військами і вбивають тих, хто бажає втекти. Така тактика активно застосовувалася в СРСР і добре ілюструє ставлення командування до солдатів. Однак "розстрільні загони" — не найгірша частина армії РФ. Сьогодні стало відомо про те, що кадирівці в російському війську здатні просто вбити своїх поранених соратників.

Нещодавно аналітики з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділилися наступники даними "Кадирівці розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося в тимчасово окупованій Бородянці в Київській області близько 16:00 12 березня. Поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, яка дислокується в місті Борзя Забайкальського краю".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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