Раніше сьогодні УНІАН писав про полоненого окупанта, якого допитала СБУ. За його словами, РФ використовує "розстрільні загони". Це підрозділи, які йдуть за основними військами і вбивають тих, хто бажає втекти. Така тактика активно застосовувалася в СРСР і добре ілюструє ставлення командування до солдатів. Однак "розстрільні загони" — не найгірша частина армії РФ. Сьогодні стало відомо про те, що кадирівці в російському війську здатні просто вбити своїх поранених соратників.
Нещодавно аналітики з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділилися наступники даними "Кадирівці розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося в тимчасово окупованій Бородянці в Київській області близько 16:00 12 березня. Поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, яка дислокується в місті Борзя Забайкальського краю".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.