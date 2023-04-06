Центр національного спротиву зазначили, що після "призначення" Солнцева контроль над регіоном та фінансовими потоками перейшли до нього.

Російська влада незадоволена тим, що ватажок Чечні Рамзан Кадиров зближується з Денисом Пушиліним. "Глава уряду" так званої "ДНР" Євген Солнцев повинен послабити новий тандем.

"Останні кадрові зміни в окупаційній "адміністрації" захоплених районів Донецької області свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням Пушиліна і Кадирова", - йдеться у повідомленні Центр національного опору.

Так, 30 березня замість Віталія Хоцінка росіяни поставили Солнцева, який з червня був "заступником" Хоцінка. Відзначається, що новий "глава уряду" так званої "ДНР" ніколи не мав ніякого відношення до Донецької області. Після "призначення" контроль над регіоном та фінансовими потоками перейшли до нього.

Відео дня

"Це реакція Москви на зближення Пушиліна та Кадирова, про яке повідомлялося раніше. Пушилін роками грає лише фіктивну роль і не має влади в регіоні. Гауляйтер давно потрапив під вплив Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону", - пояснили в центрі.

Головне завдання Солнцева - позбавити Кадирова впливу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також перехопити ініціативу в роботі з підрядниками, за що борються російські еліти, щоб якомога швидше освоїти кошти на "відновлення" територій.

"Дружба" Кадирова і Пушиліна - що відомо

Центр національного опору повідомляв, що глава Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати у свої війська бойовиків з так званої "армії ДНР". Його вплив на окупованих територіях Донецької області зростає, а його бойовики відчувають себе там господарями - "кадирівці" грабують Регіон, прикриваючись "забезпеченням порядку".

У свою чергу ватажок "ДНР" Денис Пушилін погодив "підготовку" бойовиків "ДНР" в університеті спецназу, який розташований в Чечні, що підсилює вплив Кадирова на тот.

Вас також можуть зацікавити новини: