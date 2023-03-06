Такі кроки значно посилюють його позиції у майбутньому процесі посилення влади.

Глава Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати до своїх військ бойовиків з так званої "армії ДНР".

Як повідомляє Центр національного спротиву, цей процес пов’язаний з майбутнім розподілом влади в РФ. Вплив Кадирова на окупованих територіях Донецької області зростає, а його бойовики почуваються там господарями. "Кадирівці" грабують регіон, прикриваючись "забезпеченням порядку".

Тепер же ватажок "ДНР" Денис Пушилін погодив "підготовку" бойовиків "ДНР" в університеті спецназу, який розташований в Чечні.

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"Це ще більше посилює вплив Кадирова на ТОТ, адже тепер фактично він готуватиме тих, хто буде відповідати за особисту охорону гауляйтерів. Крім цього, особиста гвардія Кадирова поповнюється новими обличчями, що також змінює баланс сил в майбутньому перерозподілі влади", - зазначають у ЦНС.

У центрі також наголосили, що "кадирівці" майже не беруть участь в безпосередніх бойових діях, що створює нервозність серед окупантів, особливо на тлі втрат та розгромів на полі бою.

Кадиров посилює свою владу

Кадиров встановив диктатуру в Чечні та поставив на топ-посади своїх родичів та друзів. Зокрема, журналісти нарахували 47 родичів ватажка чеченських бойовиків, які займають керівні посади в ЧР. А Кадиров заявив, що призначає тих людей, яким довіряє.

Хоч опальний лідер Чечні завзято підігрує Путіну, експерти певні, що він не відмовиться від можливості отримати більше влади після того, як диктатор відійде від влади. Однак сам він заявив нещодавно, що планує завершити "кар'єру" держслужбовця. Він планує створити власну приватну військову кампанію.

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