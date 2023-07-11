Агент "АТЕШ" повідомив, що в чеченських загонах багато вбитих і поранених.

"Засланий" у війська РФ агент військового руху українців та кримських татар "АТЕШ" повідомив про великі втрати "кадирівців" в околицях Бахмута.

За його даними, загони чеченців "розбиті" біля міста-руїни: "Десятки вбитих і поранених. Вони біжать з позицій швидше за багатьох мобіків", - вказав він.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

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"Будучи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян в м'ясні штурми вони відчували себе господарями РФ, але як все змінилося. Сили оборони України взяли місто під вогневий контроль і розв'язка зовсім скоро...",- йдеться в повідомленні.

Також про великі втрати "кадирівців" біля Бахмута повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін: "Можу підтвердити, що вони дійсно там були. Але недовго", - вказав він.

За його словами, не встигли чеченські загони приїхати на позиції, як "отримали" від ЗСУ багато 200-х і 300-х (поранених та ліквідованих).

"Швидше за все, далі "кадировців" будуть використовувати за основним їх функціоналом – у другій лінії і як "загороджувальні загони". Але ми не проти, щоб їх виводили в першу лінію", - зазначив Жорін.

РФ перекидає "кадировців" ближче до Бахмута

Нагадаємо, 11 липня генерал армії України Микола Маломуж повідомив, що РФ намагається утримати Бахмут за рахунок "кадирівців" - відзначається передислокація чеченських загонів на Бахмутський напрямок.

При цьому він засумнівався, що це допоможе російському командуванню вибити звідти ЗСУ, оскільки армія України практично оточила місто за флангами.

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