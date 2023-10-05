Геолокаційні кадри підтверджують просування захисників на Запорізькому напрямку.

Українські сили минулої доби продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області незначно просунулися вперед, констатують аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Українські сили продовжували наземні атаки на залізничну лінію між Кліщіївкою (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївкою (10 км на південний захід від Бахмута), і український Генштаб заявив, що українські сили досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Новопрокопівки (5 км на південний схід від Роботиного) на заході Запорізької області, а український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до лінії російських окопів на лінії Роботине-Копані (5 км на північний захід від Роботиного)", – йдеться в звіті.

Російські сили своєю чергою продовжували обмежені контратаки поблизу Бахмута, але не просунулися.

Відео дня

"Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 і 4 жовтня російські війська здійснили контратаку під Андріївкою", – зазначають аналітики.

Ситуація на фронті - останнє від Генштабу

Вчора Росія атакувала майже на всіх напрямках фронту. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області.

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