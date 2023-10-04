Українські воїни мали частковий успіх в районах західніше Роботиного, в районах Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка. Зазначається, що Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В повідомленні зазначається, що на Лиманському напрямку сили оборони відбили більше 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

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На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В Генштабі повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Також ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Окупанти завдали авіаційних ударів по ряду населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької області та Херсонської областей.

Крім того під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також ворог на Сіверському та Слобожанському напрямках противник проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Ситуація на фронті станом на 4 жовтня - що говорять аналітики ISW

За даними американського Інституту вивчення війни, бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку (Запорізька область), значно погіршилися. Вони більше не можуть проводити контратаки і протистояти українського прориву.

Аналітики зауважують, що частина з’єднань, послідовно контратакували на рубежі Роботине – Вербове собі на шкоду.

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