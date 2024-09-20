Експерти розповіли про нові деталі інциденту, в якому загинув Олексій "Moonfish" і був знищений F-16.

Минув місяць з моменту катастрофи F-16 в Україні. Незважаючи на секретність розслідування про цей інцидент, спливли деталі, які допоможуть заповнити деякі прогалини, пише Breaking Defense.

Як говориться в матеріалі, головним фактором у події могла стати небезпека місії. Загиблий Олексій "Moonfish" Месь, за їхніми даними, мав разом з іншими F-16, у координації з системами Patriot та іншими засобами протиповітряної оборони, збивати російські ракети та безпілотники.

"У тебе є частки секунди, щоб вирішити, захопити ціль і випустити ракети класу "повітря-повітря" по цих ракетах, що летять. Вони летять із величезною швидкістю, і їх потрібно перехопити до того, як вони пролетять повз тебе", - заявив один із пілотів для ЗМІ.

Американські винищувачі мають більш гнучкі системи управління, ніж радянські літаки, кращі радари і системи самонаведення, які, за словами льотчиків, були б ефективнішими проти крилатих ракет, таких як Х-32 та інших, які запускають по Україні.

Однак винищувачі - лише частина складної операційної сфери. Експерти оборонної промисловості України заявили, що місії з перехоплення ракет за участю винищувачів і наземних систем ППО вимагають точної координації. Цю координацію ускладнює той факт, що ні винищувачі, ні наземні системи ППО не використовують систему "свій-чужий". На початку війни побоювання з приводу плутанини через використання однакових літаків на обох сторонах призвели до того, що система IFF не використовувалася, пише видання.

Ця практика зберігається і після введення в експлуатацію F-16. Це призвело до виникнення версії про те, що F-16 міг стати жертвою дружнього вогню. Експерти повідомляють, що все ж таки є більш правдоподібна версія, яка полягає в тому, що літак міг пролетіти через "хмару уламків", що утворилася після перехоплення російської ракети. Ці фрагменти могли пошкодити двигун та інші частини літака, що призвело до його катастрофи.

Інші можливості та рішення в українському небі

Раніше УНІАН повідомляв, що перша група українських пілотів завершила підготовку у Франції, яку вони проходили на навчально-тренувальних літаках Alphajet. Тепер вони можуть пересісти на F-16.

Крім того, експерт розкритикував озброєння F-16, які були передані Україні, і заявив, що в такому разі взагалі немає сенсу вступати в повітряні бої.

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