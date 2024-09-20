Швидше за все, після завершення навчання українські льотчики вирушать до Румунії.

Перша група українських військових пілотів закінчила підготовку на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet у Франції. Про це повідомила пресслужба Збройних Сил країни у соціальній мережі X.

Відомо, що навчання українських пілотів тривало з березня 2024 року. Кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України, наголосили у відомстві.

Про проходження майбутніми українськими пілотами винищувачів F-16 пришвидшеного курсу підготовки у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet стало відомо у червні цього року. Деталі навчання були оприлюднені у публікації Le Monde.

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Тоді журналісти повідомляли, що після кількох місяців підготовки у Великій Британії, де військові спершу вивчали англійську мову, в березні 2024 група українських льотчиків прибула до Франції, де вже почала проходити теоретичну та практичну підготовку.

Відомо, що для льотної підготовки використовуються реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet, які оснащені панеллю приладів, яка імітує аналогічну, як у винищувачах F-16.

За інформацією видання АрміяInform, після закінчення навчання українські пілоти, ймовірно, вирушать до навчального центру в Румунії, адже у Франції немає винищувачів F-16, для яких готують льотчиків.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Раніше експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський наголосив, що в Україні є достатньо пілотів для того, аби керувати тією кількістю винищувачів F-16, які передадуть західні партнери.

"Підготовка пілотів почалася ще в минулому році. Зрозуміло, що є певні політичні дебати, які уповільнюють процеси. Але тим не менш, підготовка пілотів розпочалася в минулому році, і ця підготовка відбувається на рівні як досвідчених пілотів, так і пілотів з нуля", - наголосив він.

Також повідомлялось, що Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця цього року. Проте у країні зазначили, що для передачі цих літаків не буде визначено ні кількості, ні конкретної дати.

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