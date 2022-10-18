За даними російських ЗМІ, в результаті аварії загинуло 6 осіб.

Військовий експерт Олег Жданов назвав можливі причини падіння літака на житловий будинок в російському Єйську.

Свою думку він висловив в ефірі телеканалу Freedom.

Фронтовий бомбардувальник "Су-34" може коштувати більше 10 мільйонів доларів.

"Кажуть, що він був навіть з повним бомбовим завантаженням. Тобто він не відбомбився, він летів на завдання, бомбити наші війська. Швидше за все сталося те, що пілот не досвідчений", - сказав Жданов.

За його словами, зараз авіація "ходить по землі", щоб піти в мертву зону радарів систем ППО.

"Тому він і намагався притискатися до землі. І, мабуть, або не впорався з керуванням і не встиг ухилитися, або на будівлі могло не бути червоних маяків для позначення штучної перешкоди на поверхні землі", - додав експерт.

Жданов каже, що пілот мав би обійти населений пункт, якщо йшов на завдання. Також пілоти зобов'язані вивчати карти штучних перешкод перед вильотом.

"А він, швидше за все, пішов через місто. Може бути навіть використовуючи його як орієнтир. І міг не помітити цю багатоповерхівку", - додав він.

Також експерт прокоментував версію про те, що бомбардувальник вибухнув до того, як врізався в багатоповерхівку.

"Або це технічна несправність, але, як правило, вони призводять до падіння літака, до втрати управління, але не до вибуху БК або паливних баків на борту. І це може статися в результаті використання засобів ППО. Якщо він, припустимо, зайшов в зону міста, ППО його не впізнало і влупило по ньому", - додав Жданов.

За його словами, в Бєлгороді вже двічі знаходили залишки ракет комплексу "Панцир 1-С".

"Цілком може бути, що його могли не впізнати і грохнути свої ж", - сказав Жданов.

Вибух в Єйську

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в спальному районі Єйська на житловий будинок впав військовий літак. На місці події почалася сильна пожежа і були чутні вибухи.

На фотографіях і відео можна було побачити, що пілот встиг катапультуватися.

За даними російських ЗМІ, в результаті аварії загинуло 6 осіб, 27 - отримали поранення. Ще кілька вважаються зниклими безвісти.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що причиною катастрофи військового літака стало загоряння одного з двигунів при зльоті.

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