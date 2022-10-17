Одна з будівель повністю охоплена полум'ям. Кількість жертв наразі невідома.

В Єйську (Краснодарський край РФ) літак впав на житлові будинки в спальному районі міста.

Про це пишуть російські ЗМІ та очевидці у соцмережах.

Першими про авіакатастрофу повідомили місцеві мешканці у соцмережах. За словами очевидців, на житлові будинки впав літак. На місці події вирує пожежа. Палають будинки.

Відео дня

За даними "Медузи", на будинки впав саме військовий літак. Пілот нібито встиг капатультуватися. Очевидці бачили парашут у небі перед падінням літака. Його вдалося зафіксувати на фото та відео.

Як пише Телеграм-канал "Осторожно, Новости", на місці події досі щось вибухає. Полум'я перекинулося на житлову багатоповерхівку. Наразі кількість жертв невідома. Канал також підтверджує, що це був військовий літак.

Як зазначає Телеграм-канал "Джокер", на будинки в Єйську впав Су-34, який кілька годин тому бомбив Україну. Пілот "вчинив, як справжній росіянин" - катапультувався, не намагаючись запобігти падінню літака на житлові будинки.

Деякі пабліки пишуть, що літак був оснащений боєкомплектом. Саме він детонує й досі.

Літак-невдахи РФ

Російські військові літаки стабільно падають на своїй території. Майже усі з них бомбили Україну та поплатилися за це.

У червні в Рязані впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 10 осіб, 5 з них отримали травми.

На початку вересня у Криму впав російський військовий літак. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись. А кілька днів тому у Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24.

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