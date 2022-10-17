В Єйську (Краснодарський край РФ) літак впав на житлові будинки в спальному районі міста.
Про це пишуть російські ЗМІ та очевидці у соцмережах.
Першими про авіакатастрофу повідомили місцеві мешканці у соцмережах. За словами очевидців, на житлові будинки впав літак. На місці події вирує пожежа. Палають будинки.
За даними "Медузи", на будинки впав саме військовий літак. Пілот нібито встиг капатультуватися. Очевидці бачили парашут у небі перед падінням літака. Його вдалося зафіксувати на фото та відео.
Як пише Телеграм-канал "Осторожно, Новости", на місці події досі щось вибухає. Полум'я перекинулося на житлову багатоповерхівку. Наразі кількість жертв невідома. Канал також підтверджує, що це був військовий літак.
Як зазначає Телеграм-канал "Джокер", на будинки в Єйську впав Су-34, який кілька годин тому бомбив Україну. Пілот "вчинив, як справжній росіянин" - катапультувався, не намагаючись запобігти падінню літака на житлові будинки.
Деякі пабліки пишуть, що літак був оснащений боєкомплектом. Саме він детонує й досі.
Літак-невдахи РФ
Російські військові літаки стабільно падають на своїй території. Майже усі з них бомбили Україну та поплатилися за це.
У червні в Рязані впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 10 осіб, 5 з них отримали травми.
На початку вересня у Криму впав російський військовий літак. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись. А кілька днів тому у Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24.