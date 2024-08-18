Також він порадив не забувати про поромну переправу, яка навіть важливіша для логістики окупантів.

Кримський міст має стратегічне значення і є символом нав’язування Росією своєї волі окупованому Криму. Також він має тактичну цінність, через нього проходить частина логістики.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері. "Є також поромна переправа, яка... навіть важливіша для логістики. Тому треба вразити... обидві цілі", - висловив думку Монтгомері.

"Це законна військова ціль. І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати ударів, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", - прокоментував американскьий адмірал.

Відео дня

Він висловив думку, що Керченський міст є законною ціллю, яка, ймовірно, буде вражена, але також варто щось зробити і з поромами. "Надводні дрони також можуть щось зробити з цим. Це (має бути) комбінація ударів", - вважає військовий.

Він додав, що дуже важливо вибити матеріально-технічний потенціал росіян в окупованому Криму. Це потрібно для майбутнього контрнаступу ЗСУ, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

Визволення Криму

Різні експерти і військові час від часу піднімають питання визволення Криму. ЗСУ вдалося за короткі терміни вибити звідти Чорноморскький флот РФ. Українські військові регулярно влаштовують на окупованому півострові "Бавовну".

Прибічником визволення Криму є генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. На його думку, "той, хто контролює Крим, виграє цю війну".

Вас також можуть зацікавити новини: