За словами колишнього командувача військами США в Європі, півострів - це найважливіший шматок території, досі окупований Росією.

Крим є найважливішим шматком української території, досі окупований Росією. Про це в інтерв’ю виданню Sestry сказав генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

"Це те, що ми називаємо "вирішальна територія". І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ", - зазначив Ходжес.

Для цього, за його словами, Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, "яка може влучити куди завгодно".

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"У кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу. Відтак це зробить Крим непридатним для використання Росією", - підкреслив американський військовий.

Другою складовою деокупації півострова він назвав ізоляцію Криму - тобто, перекриття єдиних двох шляхів, якими туди можна дістатися.

"Перший — незаконно зведений Керченський міст. А другий — це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи. Точним вогнем з великої відстані", - резюмував Ходжес.

Останні новини з окупованого Криму

4 січня РФ заявила про наймасовішу атаку по тимчасово окупованому Криму за останній час. У Генштабі ЗСУ заявили про успішний удар по військовому об'єкту в Севастополі. У свою чергу партизани з "Атеш" повідомили про атаку на частину зв'язку в Євпаторії.

Цього ж дня у Криму лунали нові вибухи. Зокрема, повідомлялося про повторні вибухи в Сакському районі та роботу ППО. Кримський міст було перекрито.

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