Мешканців столиці просять утриматися від повернення до Києва ще принаймні тиждень

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, які бажають повернутися до Києва, з проханням утриматися від цього принаймні тиждень.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Також Кличко закликав не повертатися поки до своїх домівок жителів звільнених від окупантів передмість Києва.

"По-перше, в Київській області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах біля столиці, де тривають бої, виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів, які можуть становити велику загрозу. Не виключаємо ми і вірогідності ракетних обстрілів. Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але, все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися", – сказав Кличко.

Кияни поступово повертаються до звичного життя. Так, з кожним днем зростає кількість працюючих магазинів, кав'ярень та інших установ.

Як в Києві працює наземний громадський транспорт, ми розповідали в окремій замітці. Зокрема відсьогодні столичний метрополітен відновив сполучення через Південний міст.

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