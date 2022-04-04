У КМДА оновили перелік маршрутів наземного транспорту / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У Києві оновлено перелік маршрутів наземного пасажирського транспорту, який курсує з 08:00 до 19:00.

Як повідомили у прес-службі КМДА, зокрема, інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин.

Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

  • № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
  • № 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
  • № 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька;
  • № 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
  • № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
  • № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
  • № 51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до моста Патона;
  • № 55 – від Дарницької площі до моста Патона;
  • № 57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
  • № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
  • № 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;
  • № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
  • № 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
  • № 73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;
  • № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
  • № 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
  • № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
  • № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
  • № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
  • № 101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
  • № 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
  • № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
  • № 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;
  • №114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
  • № 115 – від вул. Заслонова до моста Патона;
  • № 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути. Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами:

  • № 3 – від ст. "Ромена Ролана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).
  • Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Нагадаємо, що також відсьогодні метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст.

Додамо, що ніч війни з 3 на 4 квітня в Києві пройшла відносно спокійно.

Вас також можуть зацікавити новини: