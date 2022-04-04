Відсьогодні метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.

У Києві оновлено перелік маршрутів наземного пасажирського транспорту, який курсує з 08:00 до 19:00.

Як повідомили у прес-службі КМДА, зокрема, інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин.

Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№ 51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до моста Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до моста Патона;

№ 57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№ 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№ 73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№ 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до моста Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути. Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами:

№ 3 – від ст. "Ромена Ролана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Нагадаємо, що також відсьогодні метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст.

Додамо, що ніч війни з 3 на 4 квітня в Києві пройшла відносно спокійно.

Вас також можуть зацікавити новини: