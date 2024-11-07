За даними місцевої влади, пошкодження є "суттєвими".

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну безпілотниками. Під ударами "Шахедів" перебуває, зокрема, Київ.

У небі столиці фіксувалися кілька ворожих БПЛА. Триває бойова робота ППО, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Новина оновлюватиметься...

Відео дня

Оновлено 02:29: Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку. Звернень до медиків наразі не надходило.

Оновлено 02:25: Поруч із гаражами, які загорілися в Голосіївському районі столиці, виникла пожежа на сусідній СТО, повідомляють у КМВА.

"Загальна площа вогню – 300 м.кв., Попередньо потерпілих немає. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Голосіївському районі пошкоджено будинок.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо – без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в цьому ж районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Атаки РФ по Україні

За даними Генштабу ЗСУ, жовтень 2024 року став рекордним із запуску ударних безпілотників російськими терористами. За місяць окупанти запустили по Україні 2072 БПЛА.

Силам оборони вдалося збити 1206 із них. Ще 766 безпілотників було "локаційно втрачено".

Крім того, РФ продовжує виробляти крилаті ракети з темпом приблизно дві одиниці на добу. Військовий експерт Павло Нарожний каже, що ворог їх накопичує в очікуванні моменту, коли в Україні буде пікове використання електроенергії і буде навантажена інфраструктура. Тоді почнуться масовані удари – будуть задіяні і "Шахеди", і крилаті ракети, прогнозує він.

Вас також можуть зацікавити новини: