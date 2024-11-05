У відомстві зазначили, що жовтень став рекордним із запуску ударних безпілотників.

Росія продовжує запускати дрони для ударів по Україні майже щодня, а у зведеннях Повітряних сил відсоток збитих "шахедів" останнім часом знизився. Це пов'язано із запровадженням більш точних формулювань, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Річ у тім, що в командуванні Повітряних сил почали використовувати у своїх зведеннях термін "локаційно втрачені", пояснили в Генштабі. Він застосовується до ворожих БПЛА, які зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або з інших причин.

За даними Повітряних Сил, із серпня по жовтень 2024 року окупанти атакували Україну 4300 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів, що імітували справжні "шахеди". Силам оборони України вдалося збити 3063 таких дронів, що становить 71%. Ще 1052 безпілотники були "локаційно втрачені" (24%).

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За вказаний період прямі влучання ворожих "шахедів" становили лише 5%. У Генштабі зазначили, що руйнування або пошкодження можуть бути завдані й внаслідок падіння збитих БПЛА.

За словами відомства, жовтень став рекордним за запуском ударних безпілотників. Цього місяця росіяни запустили 2072 БПЛА, а Силам оборони вдалося збити 1206 з них. Ще 766 дронів були "локаційно втрачені".

У вересні Україні вдалося збити 1156 дронів з 1410 БПЛА, які запустила РФ. Ще 201 безпілотник був "локаційно втрачений", підкреслили в Генштабі.

У серпні Силам оборони вдалося збити 701 БПЛА з 818 дронів, які запустили окупанти. Ще 91 безпілотник був "локаційно втрачений".

З травня по липень 2024 року росіяни запустили по Україні 1133 ударних дронів. Сили оборони збили 1055 з них, а ще 10 БПЛА були "локаційно втрачені". Із цього виходить, що відсоток прямих влучань ворожих "шахедів" за цей період становив 6%, підсумували у відомстві.

Ворожі атаки дронами - інші новини

Раніше у Forbes заявили, що російські "шахеди" можуть занурити Україну в похмуру зиму. У виданні зазначили, що жовтень став найважчим місяцем для нашої країни через величезну кількість ворожих дронів дальнього радіусу дії.

Крім того, військовий експерт Сергій Бескрестнов поділився, що російські "шахеди" сильно змінилися з початку війни. За його словами, тепер кожен дрон-камікадзе програмується унікально.

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