У столиці триває посилена комендантська година, пересуватися містом наразі заборонено і працівникам ЗМІ, якщо вони не є представниками силового блоку.

Ніч на 22 березня у Києві минула спокійно.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що у столиці та області діє посилена комендантська година, яка розпочалася вчора о 20:00 і триватиме до 07:00 23 березня. Під час комендантської години пересування містом без спецперепусток заборонено.

"Рух на авто без спецперепустки також суворо заборонений. Працівникам ЗМІ заборонено пересуватися містом, якщо вони не є представниками силового блоку. Навіть за наявності акредитації від Збройних сил України пересування столицею – заборонено. Ви зможете пересуватися вулицями столиці виключно за наявності у вас спеціальної перепустки. Ставтеся з розумінням до жорстких, але необхідних заходів!", – наголосив Поворозник.

У КМДА зазначають, що під час комендантської години не працюють магазини, аптеки, зоомагазини та громадський транспорт, установи та підприємства.

Усі комунальні служби працюють. Станції метрополітену працюють у режимі укриття – рух поїздів не здійснюється. Столична "швидка" та лікарні працюють у режимі воєнного часу та забезпечують надання киянам необхідної медичної допомоги.

Поворозник закликав не виходити з дому чи укриття. Виходити можна лише, коли ви прямуєте до найближчого сховища під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялось, що у Києві внаслідок обстрілів окупантів загинуло 65 містян, майже 300 отримали поранення. Окупанти планували захопити столицю за кілька діб, що у них не вийшло, тому від безсилля вони почали гатити по домівках мирних людей.