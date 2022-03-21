Кличко наголосив, що обстрілами міста окупанти планували викликати паніку в населення, однак викликали лише ненависть та лють.

У Києві внаслідок обстрілів окупантів загинуло 65 містян, майже 300 отримали поранення.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"(Посилення обстрілів Києва - УНІАН) пов'язане з тим, щоб внести таку паніку та дестабілізацію, зруйнувати настрій у людей... Але замість того, щоб паніку посіяти..., це викликає ще більшу ненависть, злість і лють. Замість того, щоб лякатися, люди навпаки кажуть..., що у них виникла велика ненависть", - зазначив він.

Кличко розповів, що багато людей звертаються до нього та кажуть, що нікуди не поїдуть, а просять зброю, бо хочуть захищати та мститися за свої зруйновані домівки та вбитих мирних мешканців.

Мер нагадав, що окупанти планували захопити Київ за кілька діб, що у них не вийшло, тому від безсилля вони почали гатити по домівках мирних людей.

"У нас на сьогодні майже 300 людей постраждали та перебувають у шпиталях, 16 дітей постраждали, 4 дитини загинули, 65 мешканців нашого міста загинули", - розповів Кличко.

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